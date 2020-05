Pontinia lancia "Tower Drive In": film all'aperto e camerieri sui roller in pieno stile anni '50

Il Comune di Pontinia brucia tutti sul tempo e fa partire il drive in per sopperire alla chiusura dei cinema. Con una delibera la Giunta guidata da Carlo Medici ha infatti approvato l’iniziativa denominata “Tower Drive In” che si terrà nei fine settimana tra il 5 giugno e il 5 luglio.

La decisione è nata dall’esigenza di dare vita ad attività sociali e culturali a favore della cittadinanza visto che a causa della pandemia dovuta al Covid-19 si è costretti a ripensare gli spazi e le modalità di interazione sociale e di fruizione culturale e alla luce del fatto che l’intero settore socio-culturale sta subendo un grave trauma e una allarmante regressione. L

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

’amministrazione ha dunque accolto la proposta presentata dall’Associazione culturale di promozione sociale “Zero” che ha richiesto il patrocinio gratuito per un evento del tutto nuovo: “Tower Drive In” si ispira infatti alle atmosfere degli anni ‘50/’60 con un cinema all’aperto che sarà fruibile solamente in auto con connesso intrattenimento musicale e tematiche interamente dedicate alle proiezioni cinematografiche che verranno effettuate. Ad ospitare l’evento sarà il parcheggio antistante l’Ex Torre idrica di Pontinia. Ogni proiezione sarà preceduta dall’intrattenimento musicale di diversi artisti e la proiezione delle pellicole avverrà su un maxi schermo della dimensione di 8x6 metri; la rassegna prevede la proiezione di classici some Grease, E.T., Ritorno al Futuro, La Febbre del Sabato Sera, commedie italiane, film cult e classici Disney dedicati ai più piccoli. Sarà predisposta anche un’area food & drink dove si potrà effettuare l’ordine di cibi e bevande desiderate tramite messaggio Whatsapp la cui consegna verrà effettuata direttamente all’auto da camerieri su roller in pieno stile anni ‘50/’60 nel rispetto delle disposizioni dettate per l’emergenza Covid-19.