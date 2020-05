Prenotare in un luogo pubblico ed evitare assembramenti: Priverno è il primo comune a usare MobiltApp

Priverno è il primo comune sulla terraferma ad utilizzare il servizio MobilitApp. Il Comune ha scelto di ripartire in normalità e sicurezza, garantendo a tutti la libertà di movimento senza utilizzare strumenti di geo-localizzazione, ma favorendo la ripresa delle attività.

MobilitApp è infatti un'applicazione completamente gratuita che consentirà ai cittadini di Priverno e ai visitatori di prenotare e organizzare, in maniera libera e autonoma, gli spostamenti in condizioni di massima sicurezza sanitaria e nel rispetto della privacy. "Questo strumento – ha dichiarato il sindaco Anna Maria Bilancia - permetterà a tutti di muoversi in autonomia, programmando i propri impegni e conoscendo in anticipo, lo stato di affluenza di quel determinato spazio pubblico”. Grazie a un comodo calendario, sempre disponibile, i cittadini potranno quindi "prenotare" la propria presenza in alcuni luoghi pubblici della città per il tempo necessario allo svolgimento delle attività

desiderate. MobilitApp è quindi uno strumento che offre all'utente la garanzia di accedere al luogo pubblico scelto senza fare file e senza rischiare assembramenti. "Non è uno strumento di controllo – ha spiegato Emiliano Tatti, dirigente medico in qualità di Neurochirurgo, autore dello studio medico sull’App e ideatore del progetto MobilitApp – bensì un aiuto per tutti i cittadini che vogliono riprendere a vivere la

loro quotidianità nel modo più semplice e libero possibile”.

I dati che gli utenti inseriranno per accedere all’App non verranno ceduti o venduti a terzi, non verranno utilizzati per scopi commerciali o di marketing né verranno utilizzati per eventuali pratiche di geolocalizzazione o profilazione. Con MobilitApp il Comune di Priverno fa un passo avanti nella strada della ripartenza e programma con più concretezza le azioni da mettere in pratica nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Già attiva sui dispositivi Android, a breve anche su IPhone, sul sito del Comune di Priverno nei prossimi giorni le informazioni per il suo utilizzo.