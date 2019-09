Profiterole da Guinness dei Primati: al centro commerciale Latinafiori un dolce da 430 chili

Un profiterole da Guinness dei Primati, il più grande del mondo, quello realizzato ieri, domenica 15 settembre, al centro commerciale Latinafiori. Il Guinness World Records è stato conquistato grazie ad un dolce da 430 chili.

Questo lo spettacolo andato in scena ieri nel centro commerciale di viale Nervi, che ha festeggiato il 23esimo compleanno dell’attività, davanti a tantissime persone che hanno voluto assistere all’evento e al momento della consegna ufficiale del certificato che attesta il primato, ripreso in un video pubblicato sulla pagina Facebook di Latinafiori (in basso). Madrina della manifestazione Anna Falchi.

Il profiterole è stato realizzato usando 7mila bignè farciti con litri di crema chantilly, per 150 chili di peso; sono stati 120 i chili di glassa al cioccolato e centinaia i ciuffi di crema. A realizzare il dolce la Pasticceria Oasi della Dolcezza di Pontinia al culmine di un lungo e meticoloso lavoro di gruppo che ha portato all’importante risultato.