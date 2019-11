Progetto Ossigeno, l’Ater pianta alberi nei complessi abitativi. A viale Nervi arrivano 50 lecci

Far "respirare" il pianeta, anche l'Ater Latina nel progetto Ossigeno della Regione Lazio. Si inizia con i lecci in viale Nervi a Latina, poi in tutta la provincia

L’Ater della provincia di Latina si mobilita per contribuire a far respirare il pianeta e aderisce alla campagna ‘Ossigeno’ della Regione Lazio. L’iniziativa parte con la messa a dimora di 50 lecci nel lotto 47 di viale Nervi a Latina. "Si tratta del nostro primo contributo al progetto della Regione di piantare 6 milioni di alberi e contribuire a far respirare il pianeta – spiega il commissario straordinario Ater Marco Fioravante - Iniziamo da qui ma l'operazione coinvolgerà tutte le aree gestite da noi, praticamente in ogni comune della provincia. C’è un bisogno ambientale evidente e noi che gestiamo alloggi di edilizia popolare vogliamo dare un valore aggiunto al nostro impegno, aggiungiamo l’attenzione per le, consentitemi di chiamarle così, comunità che vivono nelle nostre case. In questa operazione saranno coinvolte direttamente le famiglie che ci dovranno dare sostegno per far crescere gli alberi per migliorare la qualità della vita di tutti".

Si è scelto di piantare dei lecci (quercus ilex) per la loro rusticità, per la compatibilità ambientale e, non ultima, la loro forza visiva.

"Quello che sta partendo nel Lazio è il più grande piano di piantumazione alberi in tutta Italia, forse in Europa, per dare un segnale di controtendenza. Il progetto si chiama 'Ossigeno' quella è la parola più naturale che ci viene per pensare alla vita, l'ossigeno è l'elemento più importante per la qualità della vita e continuare a vivere in questo pianeta" così il presidente, Nicola Zingaretti ha illustrato il progetto.

Domani 21 novembre, nella Giornata Nazionale degli Alberi, verranno messi a dimora in tutta la regione parte dei 30mila alberi e arbusti già pronti e messi a disposizione dal Vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci.