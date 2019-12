Regione Lazio, 6 milioni per finanziare 32 progetti culturali: coinvolti sette comuni pontini

Ci saranno altri 2.834.000 euro per il bando regionale sulla Valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio. La Giunta della Regione ha approvato un ulteriore stanziamento che si somma ai quasi 3 milioni e mezzo già stanziati, per un totale di 6,3 milioni che permetteranno di finanziare ben 32 progetti che riguardano musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e istituti culturali.

La Regione intende dunque investire sui luoghi della cultura del Lazio, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità, la sicurezza e l'accessibilità e puntando al contempo a sviluppare politiche di valorizzazione in rete attraverso l'incentivo a interventi di sistema. "Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore traguardo che porta a 6,3 milioni di euro lo stanziamento per la valorizzazione dei luoghi della cultura - commenta il p residente Nicola Zingaretti. Un impegno che abbiamo preso e su cui continuiamo a credere perché in ogni angolo del Lazio cresca la consapevolezza che questi luoghi sono a disposizione di tutti. Migliorare la fruizione di musei, biblioteche, istituti culturali, aree archeologiche e monumentali vuol dire restituire ai cittadini un pezzo della propria storia e della propria cultura".

Tra i soggetti ammessi musei e biblioteche di enti locali regionali, ma anche archivi, parchi archeologici e complessi monumentali. Moltissimi i comuni coinvolti, tra cui sette della provincia di Latina. Per la precisione si tratta di Latina - Museo Duilio Cambellotti; Cisterna, Biblioteca comunale Palazzo Caetani; Priverno, Palazzo San Giorgio - Museo della Matematica; Sabaudia, Museo civico Emilio Greco; Sezze, Biblioteca comunale; Terracina, archivio storico; Ipab SS. Annunziata di Gaeta.