Abc potenzia il parco macchine a Latina: arrivano 31 nuovi mezzi a noleggio

In attesa della conclusione dell'iter della gara europea per i nuovi mezzi per la raccolta differenziata, Abc potenzia e rinnova la flotta di automezzi noleggiati: 31 sono le nuove unità - tra spazzatrici, mezzi a vasca e compattatori a carico posteriore da 26 metri cubi – operative sulle strade del territorio comunale. A dare l’annuncio la stessa Azienda per i Beni Comuni.

In questo modo, spiega Abc, si garantiscono “mezzi idonei e in numero sufficiente per l'espletamento del servizio rifiuti e igiene urbana nel Comune di Latina” mentre “nel corso del mese di marzo si procederà all'apertura delle offerte economiche pervenute per l’acquisto di 107 nuovi automezzi per un importo complessivo di 9.250.000,00 euro ed entro l’autunno 2020 si avrà la messa su strada dei primi 40 nuovi mezzi”.

La raccolta differenziata infatti, prosegue l’azienda, "esige mezzi e attrezzature moderni e innovativi, ed è in quest'ottica Abc ha noleggiato le 31 nuove macchine operative, tutte immatricolate tra il 2019 e il 2020, che contribuiranno a rendere il lavoro quotidiano degli operatori più sicuro e meno gravoso e il servizio agli utenti più efficiente. Un nuovo tassello nel programma di investimenti che l'Azienda per i Beni Comuni di Latina ha messo in atto per il raggiungimento di importanti obiettivi, tra cui, l'avvio ad ottobre 2020, del porta a porta a Latina Scalo, Borgo San Michele, Borgo Piave, Q4 e Q5, e il raggiungimento del 32-33% della quota di raccolta differenziata a fine anno, con l'obiettivo di raggiungere il 65-70% entro la fine del 2022”.