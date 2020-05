Rifiuti, tornano le isole ecologiche itineranti a Latina: si riparte il 9 maggio

Tornano le isole ecologiche itineranti a Latina. Il regolare servizio di conferimento dei rifiuti sarà riattivato da sabato 9 maggio; era stato sospeso nelle scorse settimane a seguito delle disposizioni emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus.

Come da calendario, spiega Abc, l’isola ecologica itinerante sabato 9 maggio, dalle 8 alle 17, sarà operativa a Borgo Carso, strada Gialla, di fronte al ristorante “Il Ritrovo”. “Le modalità del servizio saranno quelle già in vigore prima della temporanea sospensione - viene spiegato con una nota -, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Si raccomanda, inoltre, l'uso di guanti e mascherine".

Resta temporaneamente sospeso, invece, il servizio dei due Centri di Raccolta fissi di via Massaro e di via Bassianese, in attesa di nuove disposizioni governative. Tutte le informazioni e il calendario completo del servizio delle isole ecologiche itineranti sul sito www.abclatina.it