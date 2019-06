Rischio sismico: Protezione Civile di Sermoneta all’esercitazione di Corchiano

Sarà presente anche l’associazione di Protezione civile di Sermoneta all’esercitazione che fino al 9 giugno si svolgerà a Corchiano (Viterbo) organizzata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile in collaborazione con la Delegazione della Croce Rossa italiana locale, riguardante il rischio sismico.

Una giornata di emergenza simulata con messa in campo di uomini e mezzi, un giorno di formazione per le associazioni impegnate nell’esercitazione.

E’ prevista dunque anche la partecipazione della Protezione civile di Sermoneta, che da qualche mese è iscritta alla colonna mobile della protezione civile Regione Lazio. Questo significa che i volontari di Sermoneta potranno prendere parte alle operazioni in caso di qualsiasi emergenza calamitosa sul territorio nazionale.

L'associazione di protezione civile di Sermoneta nasce nel 1995 dall'impegno di coloro che hanno compreso l'importanza della loro terra e dell'ambiente. Volontari che hanno creduto in quell'idea e che hanno deciso d'investire il loro tempo ed il loro impegno lavorando insieme per proteggere quella terra e quelle montagne che da sempre li hanno accompagnati nella loro vita. Grazie al lavoro svolti in questi anni dai volontari è stato possibile fronteggiare numerose emergenze, soprattutto legate agli incendi estivi, ma anche per portare soccorso alle persone terremotate del centro Italia.

Ora l'associazione di Sermoneta potrà essere ancora più utile in caso di calamità. Per informazioni: 3928235033.