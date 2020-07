A Sabaudia arrivano le telecamere de “La Vita in Diretta”: protagonista il cocomero

Telecamere della Rai accese su Sabaudia. La città delle dune continua ad affascinare il mondo della tv e ad accogliere gli inviati di alcune delle trasmissioni di punta dei palinsesti estivi, che raccontano il territorio mettendo in luce le peculiarità e le sue tante meraviglie. e martedì pomeriggio è stata la volta de “La Vita in Diretta – Estate” con due reporter d’eccezione: Sandra Milo e Debora Ergas. Le signore di Rai Uno, stregate dalla foresta del Parco Nazionale e dal litorale selvaggio, hanno voluto accendere i riflettori su una delle eccellenze della produzione agricola della città delle dune: il cocomero.

Nei campi della Cortese - Società Cooperativa Agricola, guidate da Claudio Cortese, hanno potuto apprezzare il gusto del frutto considerato il re dell’estate, di cui Sabaudia vanta una produzione abbondante e presente nei mercati nazionali e internazionali. Ad arricchire la diretta televisiva, capitanata dai conduttori Andrea Delogu e Marcello Masi, il gelato al cocomero realizzato appositamente da Simone Mazza della storica Pasticceria Gigi.

“Un pomeriggio di gusto e spensieratezza dedicato alla nostra Sabaudia, che ancora una volta cattura l’attenzione della Tv e mette in mostra le sue eccellenze – ha commentato l’assessore alle Attività Produttive, Emanuela Palmisani – Vorrei ringraziare Sandra Milo e Debora Ergas, i conduttori e gli autori del programma per aver voluto condividere con noi questo momento tipicamente estivo. Mi sia consentito un particolare ringraziamento a Claudio Cortese e Simone Mazza per la disponibilità offerta e per aver contribuito a raccontare la città attraverso uno dei suoi prodotti d’eccellenza. Cortese e Mazza rappresentano l’imprenditoria locale che da linfa al tessuto socio-economico ma prima ancora sono emblema di un territorio ricco di meraviglie sotto ogni punto di vista, che vanno promosse all’esterno anche attraverso occasioni televisive come questa”.