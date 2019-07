Sabaudia, Alessandro Leone è il nuovo comandante della Polizia Locale

E’ Alessandro Leone, 50 anni e con un brillante curriculum alle spalle, il nuovo comandante della Polizia Locale di Sabaudia.

Fino alla scorsa settimana in servizio presso l’Amministrazione comunale di Terracina è ora alla guida della Polizia Locale della città delle dune dopo che la Giunta ha espresso parere favorevole al trasferimento temporaneo per la durata di un anno.

Già comandante nel Comune di Bassano Romano e alle Isole Egadi, negli anni ha accumulato esperienze in specifici ed importanti settori in tema di vigilanza edilizia, ambientale e tutela del territorio a Fiumicino e come membro del nucleo di supporto presso Uffici territoriali del Governo per l’azione di sottrazione dei patrimoni accumulati dalla criminalità organizzata.

“A nome dell’intera Amministrazione comunale e della cittadinanza – dichiara il sindaco Giada Gervasi – dò il benvenuto al Comandante Leone e gli porgo i migliori auguri per il nuovo incarico. L’azione sul territorio della Polizia Locale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire ai nostri cittadini maggiore sicurezza e tutela dell’ordine pubblico. Certa di un lavoro sinergico ed efficace rivolgo un sentito ringraziamento a tutto il personale della Polizia locale che con grande impegno e professionalità svolge quotidianamente il proprio delicato compito”.

“Accolgo l’incarico con entusiasmo e voglia di fare bene con i miei colleghi. Lavorare per la sicurezza dei cittadini di Sabaudia e dei suoi tanti turisti è un motivo di responsabilità e di orgoglio”, afferma il comandante Leone.