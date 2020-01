La Befana è arrivata anche a Sabaudia: due giorni di grande festa

Anche a Sabaudia è arrivata la Befana e la città ha vissuto due giorni di grande festa. Tanti gli eventi a tema che si sono svolti tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio, calamitando l’attenzione di grandi e piccini e regalando alla città due giorni di grande atmosfera.

Larga partecipazione domenica pomeriggio alla ludoteca comunale Ludofantasy, dove la Cooperativa Sociale Ninfea ha dato il via alle diverse manifestazioni con la classica tombolata a premi, seguita dalla Festa della Befana di Bella Farnia, promossa dall’associazione Amici di Bella Farnia in collaborazione con il Coro “Cantiamo con il cuore”. Festeggiamenti in serata anche a Sant'Isidoro, promossi dal comitato locale in collaborazione con il Circolo Country.

Il 6 gennaio si è aperto con la quarta edizione de “Lo Sbarco delle Befane”: in compagnia delle sue amiche, abbandonata la scopa di paglia, la Befana si è lasciata cullare dalle acque del Lago di Paola ed è sbarcata al Belvedere. L’evento è stato promosso dall’Asd Circe Sabaudia con la collaborazione del Circolo The Core – Sezione Canottaggio. Il pomeriggio di lunedì è proseguito a Molella, con l’iniziativa promossa dal Comitato “Per il futuro di Molella” con la cooperazione della Parrocchia Nostra Signora di Fatima. In tutti gli eventi le allegre vecchiette hanno elargito dolciumi e sorrisi ai piu piccoli e alle loro famiglie, trasportando l’intera comunità in un clima di festa e tradizione.

A Borgo San Donato, infine, è prevalso l’aspetto religioso dell’Epifania con la celebrazione promossa dalla Parrocchia nella giornata del 5 gennaio: il momento clou è stato rappresentato dall’arrivo dei Re Magi e la consegna simbolica dei Doni.

“Sabaudia ancora una volta ha dimostrato il vero spirito di condivisione e rispetto delle tradizioni, rinnovando il rito dell’Epifania – ha commentato il sindaco Gervasi – Il mio ringraziamento va alle associazioni, ai comitati di borghi e frazioni e a tutti gli organizzatori degli eventi, per aver regalato all’intera comunità una due giorni di festa. Il loro impegno e la loro dedizione sono encomiabili”.