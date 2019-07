Sabaudia, un successo l’evento di beneficenza con i “Butchers for Children” ed Elena Santarelli

Si è rivelata un vero successo la giornata di solidarietà organizzata a Sabaudia dai “Butchers for Children”, l’associazione di maestri macellai provenienti da tutta Italia che organizzano eventi di beneficenza in piazza allo scopo di raccogliere fondi da donare ai bambini meno fortunati.

Cittadini, visitatori e turisti ieri, domenica 14 luglio, si sono presentati numerosi nell’area del Belvedere in via Umberto I per degustare con un’offerta minima di 10 euro le prelibatezze preparate dai maestri macellai. Il ricavato della giornata, iniziata alle 12 per terminare a mezzanotte, è stato devoluto al "Progetto Heal Onlus" per la cura e la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica, coordinato dalla dottoressa Angela Mastronuzzi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Madrina della manifestazione la showgirl Elena Santarelli. A tagliare il nastro il presidente di Confcommercio Lazio Giovanni Acampora, il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, il direttore regionale Salvatore Di Cecca, gli organizzatori con il presidente di Federcarni Lazio Sud Mara La Bella, il presidente di Confcommercio Sabaudia Manuele Avagliano e il presidente dell’Associazione nazionale Macellai Orlando Di Mario,

“E’ stata una giornata ricca di emozioni – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Lazio Giovanni Acampora -. Per la prima volta Sabaudia è stata protagonista, per una intera giornata, di un importante momento di solidarietà promosso dai ‘Butcher for Children’ e sono felice nel dire che il risultato è stato più che ottimo. Lo scopo era raccogliere fondi per finanziare il ‘Progetto Heal Onlus’ per la cura e la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica e i cittadini, i turisti, tutte le persone che hanno partecipato ci hanno messo davvero il cuore. In tanti si sono presentati all’appuntamento con la ‘solidarietà’ sfidando il caldo e rinunciando a trascorrere una giornata al mare per dare il loro contributo. Non posso che ringraziare chi ha reso possibile tutto questo, il presidente di Federcarni Lazio Sud Mara La Bella, il presidente dell’Associazione nazionale Macellai Orlando Di Mario che hanno lavorato instancabilmente prima nell’organizzare e durante tutta la giornata di ieri affinché tutto filasse nel migliore dei modi. Grazie anche al sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e a tutta l’Amministrazione comunale. Infine il mio grazie va anche al presidente di Confcommercio Lazio Sud Sabaudia Manuele Avagliano”.

“E’ stato tutto molto bello – ha dichiarato il presidente nazionale dell’associazione ‘Butchers for Children’ Roberto Papotti -. Per la prima volta a Sabaudia, una nuova regione, un nuovo percorso avviato che ci riempie di orgoglio e gioia. Non è importante il grande risultato ma la gioia che generano questi appuntamenti con la solidarietà. Al termine dei nostri eventi andiamo via sempre più ricchi d’animo. Queste iniziative ci arricchiscono perché ci permettono di conoscere gente che crede nel nostro progetto. Leggo negli occhi dei colleghi, spesso snobbati anche se siamo una categoria con una storia da raccontare, l’entusiasmo e la voglia di fare qualcosa di importante per chi soffre. Ci arricchiscono perché quando abbiamo davanti bambini in difficoltà sappiamo di fare qualcosa di importante. Non nascondo che spesso mi chiedo perché facciamo tutto questo. Il sacrificio è grande. Dobbiamo conciliare le nostre attività con le iniziative che organizziamo in tutta Italia ma come dice Dario Cecchini dietro tutto questo c’è il grande cuore dei macellai”.

“La gente ha risposto numerosa all’evento di beneficenza e non posso che esprimere loro la mia riconoscenza – ha dichiarato il direttore regionale di Confcommercio Lazio Salvatore di Cecca -. Grazie all’ impegno che ci hanno messo siamo riusciti nell’intento. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per il risultato raggiunto. E’ stata una giornata entusiasmante per le emozioni che mi ha regalato. Momenti come questi sono indimenticabili”.

“Non poteva che andare meglio di così – ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale Macellai Orlando Di Mario -. E’ stata una giornata di solidarietà meravigliosa. Divertendoci e con un semplice sorriso anche noi possiamo affermare con un pizzo di orgoglio di aver dato un contributo importante al ‘Progetto Heal Onlus’ per la cura e la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica, coordinato dalla dottoressa Angela Mastronuzzi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma”.

“Il successo della manifestazione nasce da un lavoro di squadra – ha sottolineato il presidente Federcarni Lazio Sud Mara Labella -. Instancabili abbiamo lavorato con grande entusiasmo. Ci abbiamo creduto e oggi posso dire con gioia che l’obiettivo è stato raggiunto. Un ringraziamento particolare va al presidente di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora, alla Federcarni Lazio Sud, all’Ascom di Sabaudia e a tutti gli sponsor che sosterranno l’iniziativa. Grazie anche al sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e all’Amministrazione comunale per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta. Ultimi ma non per importanza un grandissimo grazie va indirizzato ai Butchers (ai macellai) che si mettono a disposizione senza mai risparmiarsi”.

“Sono felice - ha detto il presidente di Confcommercio Lazio Sud di Sabaudia Manuele Avagliano -. E’ stata una giornata che rimarrà impressa nella mia memoria per molto tempo. Non posso che essere orgoglioso del mio territorio che ha risposto all’appello con la Solidarietà numeroso. La sfida è stata vinta. L’impegno di questi mesi nell’organizzare l’evento è stato premiato con un successo”.

