Coldiretti, i cibi "anti caldo" al mercato Campagna Amica di Sabaudia

Dopo il caldo africano delle ultime settimane e in attesa di una nuova ondata prevista ad agosto, il mercato di Campagna Amica di Sabaudia (in via Umberto I, adiacente al Comune), propone per la giornata di domani, martedì 30 luglio, una giornata dedicata agli alimenti che aiutano a contrastare le alte temperature. Oltre alla vendita tradizionale dei prodotti tipici, a chilometro zero, di origine garantita e di alta qualità, i visitatori potranno scoprire le caratteristiche dei cibi per combattere il caldo: dalla menta rifrescante al cetriolo che favorisce l’eliminazione dei liquidi che tendono a ristagnare, dalle carote ai meloni ricchi di vitamine e minerali, passando per ciliegie, zucchine, anguria, pesche, pomodori e infusi aromatici.

Il mercato estivo di Sabaudia rimarrà aperto tutti i martedì, fino al 3 settembre, dalle 18 alle 23. “Si tratta di un’iniziativa originale e utile per i consumatori sempre nell’ottica di incentivare un consumo consapevole – spiegano Denis Carnello e Pietro Greco, presidente e direttore di Coldiretti Latina – Scegliere i mercati di Campagna Amica significa sostenere la nostra l’agricoltura, proteggere l’ambiente, ridurre gli sprechi e contrastare le frodi. Alla base della formula vincente che da anni proponiamo c’è anche il contatto diretto tra produttore e consumatore”.