Sabaudia, depurazione e lavori sulla rete fognaria: incontro tra Comune e Acqualatina

Importante incontro tra il Comune di Sabaudia e Acqualatina: al centro del confronto il monitoraggio del sistema di depurazione e un punto sullo stato dei lavori di rifacimento della rete fognaria programmati in via Principe di Piemonte. Presenti all’incontro il presidente della società, Michele Lauriola, il direttore tecnico, Ennio Cima, il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, insieme all’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri e al dottor Ennio Zaottini.

L’incontro si è aperto con una visita presso il depuratore in zona Belsito, durante la quale la delegazione comunale ha potuto constatare il corretto funzionamento dell’impianto e la qualità delle acque in uscita. Nel corso dell’incontro in Comune poi il direttore tecnico Cima ha illustrato le opere di rifacimento della rete fognaria in via Principe di Piemonte. I lavori, volti a ottimizzare il servizio in tutta l’area, anche in vista dei Coppa del Mondo di canottaggio che si terranno nell’aprile 2020 a Sabaudia, prenderanno il via in autunno, per concludersi entro la fine dell’anno.

L’occasione è stata utile anche per condividere un Protocollo d’Intesa che coinvolge Acqualatina, il Comune di Sabaudia, l’Ente d’Ambito e il Parco Nazionale del Circeo. “Il testo - viene spiegato in una nota congiunta - vede l’avvio di un rapporto sinergico volto alla tutela e alla valorizzazione ambientali, al fine di garantire un costante miglioramento e controllo delle infrastrutture legate all'operatività del servizio idrico e fognario, nonché alla tutela e alla promozione del corretto uso delle acque, tramite la condivisione di un piano operativo”.

“Ringrazio il sindaco per la disponibilità personale e della sua Amministrazione - ha dichiarato il presidente di Acqualatina, Lauriola -. Sono lieto di poter contribuire a questo progetto congiunto. Come rappresentante della compagine pubblica della Società sono fermamente convinto che sia soprattutto grazie a rapporti sinergici come quello stretto con il Comune di Sabaudia che si possa far fronte tempestivamente e con efficienza alle esigenze del territorio.»

“La tutela dell’ambiente e la garanzia dei servizi sono obiettivi primari per questa Amministrazione - ha commentato il sindaco Giada Gervasi -. Le sinergie trovate con Acqualatina, che ringrazio per l’intesa instaurata, rappresentano un valido strumento per la corretta gestione del territorio in materia di rete idrica e fognaria, nonché di tutela delle acque e del loro utilizzo”.