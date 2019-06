Sabaudia, sventolano le Bandiere Blu sul lungomare: la consegna alle attività balneari

Sventolano le Bandiere Blu sul lungomare di Sabaudia. Questa mattina i consiglieri comunali Francesca Avagliano e Tiziano Lauri, accompagnati dalla dottoressa Maria Rosaria Falasca dell’Ufficio Ambiente del Comune e dal presidente della ProLoco Gennaro Di Leva, hanno consegnato ufficialmente la Bandiera Blu a tutte le attività balneari, che potranno così esporla presso le loro strutture sul lungomare.

L’ambito vessillo è stato assegnato, per il 18esimo anno consecutivo, dalla Foundation for Environmental Education (FEE) in base a specifici criteri di qualità e fruibilità della costa. Sabaudia rientra così tra le 385 spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu e tra le 7 in provincia di Latina.

La Bandiera Blu

La Bandiera Blu è un riconoscimento istituito dalla FEE (Foundation for Enviromentale Education), in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, l’ENEA, il Sindacato Italiano Balneari, il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ed il COBAT (Consorzio Obbligatorio batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi), per premiare le località balneari i cui sforzi sono protesi alla salvaguardia, al miglioramento ed alla conservazione del patrimonio ambientale.

La Bandiera Blu viene assegnata dopo un accurato esame della documentazione inviata dai Comuni rivieraschi che annualmente concorrono per l’ottenimento. I requisiti per i quali una località balneare viene premiata comprendono, non solo la qualità delle acque di balneazione, ma anche la sicurezza con la predisposizione di piani di emergenza, le attrezzature balneari a servizio della spiaggia, i sistemi di gestione ambientale adottati dal Comune, la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti solidi urbani, le iniziative di educazione ambientale promosse dal Comune sul territorio.

