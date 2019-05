Turismo e promozione del territorio: Sabaudia firma la convenzione con la Proloco

E' stata firmata la nuova convenzione tra il Comune e la Pro Loco di Sabaudia per la gestione del servizio di informazione e assistenza al turista (IAT). Una collaborazione che prevede tra l’altro la progettazione in sinergia di interventi per la promozione e valorizzazione del territorio comunale dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale e turistica anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni e attività volte a sostenere le tradizioni locali.

La convenzione disciplina inoltre gli orari della sede Pro loco in piazza del Comune e quelli relativi all’info point “Maracchioni” di via Carlo Alberto. L’accordo è stato siglato dal sindaco Giada Gervasi e il presidente Pro Loco di Sabaudia Gennaro Di Leva. Al tavolo, l’assessore alle attività produttive Emanuela Palmisani e il consigliere dell’associazione Riccardo Abati.