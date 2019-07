"Sabaudia in vetrina", presentati gli eventi di agosto: il nome di punta è Irene Grandi

È stato presentato il calendario di eventi del mese di agosto di Sabaudia, promosso dall’amministrazione comunale con la collaborazione degli operatori culturali ed economici del territorio. Il sindaco Giada Gervasi, l’assessore alle Attività Produttive Emanuela Palmisani e il delegato agli eventi Gianluca Bonetti hanno illustrato al pubblico il cartellone in programma che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla conclusione dell’estate.

“Sabaudia in Vetrina” entra dunque nel clou della sua programmazione ospitando eventi che spaziano tra musica, enogastronomia, danza, cultura e intrattenimento in generale, garantendo agli spettatori manifestazioni per tutti i gusti. Il nome di punta, ovviamente, è quello di Irene Grandi, in concerto gratuito in piazza del Comune il prossimo 10 agosto nell’ambito del tour italiano “Grandissimo”, che dà il nome anche alla sua ultima fatica discografica con la quale l’artista celebra i suoi primi 25 anni di carriera. Ma tornano anche le rassegne entrate ormai nella tradizione della città di Sabaudia e non mancheranno street food, mercatini dell’artigianato, festa della birra, la festa patronale della SS Annunziata, il folclore con i gruppi folclorici dal mondo e molto altro.

L’avvio del cartellone di agosto sarà preceduto da un'ultima settimana di luglio di grande spettacolo Fino a mercoledì 24 luglio in piazza del Comune si terrà il “TPI Fest! L’informazione senza giri di parole”, il festival organizzato da The Post Internazionale (TPI). Un talk show con temi diversi: – Europa Sì, Europa No; – Elite vs Popolo; – Donne al Potere, con alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano. Dal 25 al 28 luglio, invece, sarà la moda la protagonista indiscussa. A presentare le quattro serate in conferenza stampa, insieme all’assessore Palmisani, Mario Gori della Delta Events.

Giovedì 25 luglio “Sabaudia in passerella”, venerdì 26 è la volta di Miss Sabaudia, sabato 27 sera riflettori puntati sull’Alta Moda Italiana con “Moda sotto le Stelle – All Couture” e infine, domenica 28 luglio, Miss Lazio Cinema.

La conferenza stampa di presentazione è stata l’occasione anche per ricordare l’operato della Rete d’Impresa Onda Blu. Il presidente Mario Ganci ha infatti illustrato obiettivi e attività del Consorzio dopo un anno e mezzo di vita, con particolare riferimento alla comunicazione integrata dell’offerta di Sabaudia, sia attraverso strumenti virtuali che fisici. A partire dai led posti sotto i portici del centro città, sui quali vengono date informazioni turistiche anche su eventi e manifestazioni in programma. Attivata anche la filodiffusione, che permette così di passeggiare nel centro su un sottofondo musicale. Primi passi verso una promozione diversificata e integrata della città valorizzandone le strutture e le dotazioni turistico-ricettive esistenti. Nella mattinata di oggi il presidente Ganci ha presentato ufficialmente anche la mascotte di Sabaudia: si chiama Ondina e sarà un personaggio che guiderà cittadini e turisti per la città attraverso un’apposita segnaletica.