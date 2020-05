Sabaudia, con la fase 2 riprendono anche i lavori di manutenzione delle strade

Hanno ripreso ad operare a Sabaudia, con l’avvio della fase 2 dell’emergenza coroanvirus, i cantieri che si occupano di manutenzione stradale, proseguendo con gli interventi programmati dall’Amministrazione prima della pandemia.

Nella mattinata di ieri, 6 maggio, gli interventi sono partiti con il rifacimento del manto stradale di via Principe Eugenio per proseguire in viale Conte Rosso e via Principessa Clotilde. Nella fattispecie si tratta di lavori di ripristino di porzioni stradali, chiusura buche, sistemazione di tombini e segnaletica orizzontale, per un valore complessivo di circa 200mila euro.

Le prossime opere, che andranno a completare il progetto d’intervento iniziato prima dell’emergenza con i lavori su via Carlo Alberto, interesseranno i marciapiedi in prossimità della Chiesa S.S. Annunziata. Si apriranno, inoltre, i cantieri su via Principe di Piemonte e relativi alla parte sottostante del ponte Giovanni XXIII.

“L’emergenza coronavirus ha solo sospeso il programma di interventi già inseriti dall’Amministrazione nel piano triennale per il 2020 e che riguardano strade e marciapiedi del centro urbano e, non solo, della città di Sabaudia .- ha detto il consigliere delegato Sandro Dapit -. Si prosegue, dunque, in un percorso di progettazione e programmazione di opere che mancavano da anni e per le quali l’attuale Amministrazione comunale è riuscita, grazie al lavoro sinergico tra gli Uffici, a reperire finanziamenti da Enti sovraordinati”.