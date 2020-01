Come valorizzare il lago di Paola: enti al lavoro per disciplinare la fruibilità e navigabilità

Dopo le riunioni del 16 e 20 dicembre 2019, nei giorni scorsi è partita la convocazione congiunta per un gruppo di lavoro che, nel pieno rispetto di norme e regolamenti, vuole progettare la valorizzazione del lago di Paola e la sua fruizione e navigabilità, come esempio di buone prassi e corretta utilizzazione di un bene privato che ha un interesse e un valore ambientale e sportivo molto forte. Il prossimo 16 gennaio si riunirà dunque a Sabaudia il gruppo di lavoroche dovrà in tempi brevi dare risposte concrete. Sono stati coinvolti nell'operazione l'ente Parco Nazionale del Circeo, il Comune di Sabaudia, l 'Arma dei carabinieri del Parco, la Marina Militare, l'Azienda Vallicola Lago di Paola, la guardia di finanza, la polizia di Stato – Fiamme Oro e il Nucleo sportivo dei carabinieri.

La proposta avanzata dal presidente dell’Ente Parco, e condivisa dall’unanimità dei presenti, prevede la regolamentazione della navigazione sulle acque del lago, la gestione informatizzata dei flussi, degli accessi e il loro conseguente controllo. Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni e fino al 30 aprile 2020 è emersa la volontà di procedere alla navigazione seguendo i criteri e le autorizzazioni già condivisi con il Parco del Circeo, dando precedenza alla nazionale italiana di canottaggio e, in coordinamento con essa, alle altre nazionali estere che svolgono training camps.