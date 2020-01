Sabaudia, Liceo sportivo all’istituto Giulio Cesare: ecco la novità per il prossimo anno

Liceo sportivo a Sabaudia. L’importante novità dell’indirizzo che sarà introdotto dal prossimo anno all’Istituto onnicomprensivo “Giulio Cesare” è stata presentata nella mattinata di ieri, mercoledì 22 gennaio, nel corso di un convegno che si è tenuto presso il palazzetto dello sport Antonio Vitaletti.

I lavori, moderati dal professor Corrado Falcone, si sono aperti con i saluti del dirigente scolastico, professoressa Miriana Zannella. Pasquale Piredda, successivamente, ha relazionato sui temi “Difesa e potenziamento della salute dinamica” e “Il ruolo e la funzione dell’attività sportiva”. Un intervento di altissimo valore quello del presidente dell’associazione Panathlon di Latina, anche perché indirizzato a una platea di ragazzi provenienti dalla scuola secondaria di primo grado. Tra i punti affrontati anche l’importanza di praticare assiduamente attività motoria e la necessità di corrette abitudini alimentari, in particolare nella fase dello sviluppo.

Tra i presenti anche Alessio Sartori, oro olimpico di canottaggio e assessore allo Sport del Comune di Sabaudia, che si è prestato a rispondere alle tante curiosità dei ragazzi. Una presenza preziosa la sua, capace di stimolare il giovane pubblico che lo ha tempestato di domande. Il campione, poi, insieme alla vice presidente dell’Associazione Sabaudia per lo Sport, Cristina Palazzi, ha presentato anche i due studenti del Giulio Cesare, tra i vincitori del premio “Lo Sport si accende”, Matteo Alonzi e Luigi Mattacchioni.

In conclusione la professoressa Livia di Nardo ha presentato ufficialmente il nuovo indirizzo Liceo sportivo, attivo a Sabaudia dal prossimo anno scolastico e per cui è possibile già iscriversi. Al professor Felicetto Massa, referente dell’orientamento della scuola, il compito di mostrare il ventaglio dell’offerta formativa della secondaria di secondo grado del “Giulio Cesare”, ovvero Istituto tecnico informatico, tecnico meccanica meccatronica ed energia, Liceo scientifico tradizionale e Liceo scientifico indirizzo scienze applicate. A tutto ciò si aggiunge il Liceo sportivo. Una scuola a dir poco completa, in cui gli studenti possono trovare il giusto indirizzo per formarsi.