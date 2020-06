“Ripuliamo Sabaudia”: una domenica dedicata alla raccolta dei rifiuti sul lungomare

Si chiama “Ripuliamo Sabaudia” l’iniziativa pensata per la tutela della spiaggia e promossa dalle associazioni Laboratorio Sabaudia e Anjali Yoga con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per domenica 21 giugno.

L’attività prevede la raccolta manuale dei rifiuti sul lungomare e sarà realizzata nel rispetto delle prescrizioni in atto in materia di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19. “Puntando sull’iniziativa individuale e sul contributo di tutti . spiegano dal Comune -, le due associazioni, fortemente radicate sul territorio, vogliono ribadire e diffondere un messaggio semplice quanto essenziale: la necessità di mantenere pulita la spiaggia e la duna, a tutela dell’ambiente e delle peculiarità paesaggistiche che fanno di Sabaudia perla del Tirreno e meta prediletta per visitatori e vacanzieri. Di qui il pieno supporto dell’Amministrazione, che sarà presente all’iniziativa con alcuni suoi rappresentanti”.

L’appuntamento è alle 8 di domenica presso il parcheggio antistante la Caserma Piave. L’attività andrà avanti fino alle 12 e comunque secondo le disponibilità di ogni volontario partecipante.

“L’iniziativa di Laboratorio Sabaudia e Anjali Yoga sarà l’occasione per contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio ma prima ancora a sensibilizzare tutti noi sulla sempre più impellente necessità di rispettare il lungomare e la biodiversità che ospita”, ha commentato il sindaco Giada Gervasi.

La partecipazione sarà volontaria e non ha bisogno di iscrizione preventiva. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente.