Mercato settimanale di Sabaudia, tornano in vendita tutte le merci

Nuovo passo avanti verso la normalità per il mercato settimanale di Sabaudia che a partire da domani, giovedì 28 maggio, torna nella sua interezza, con esposizione e vendita di tutte le categorie merceologiche e con diversa disposizione dei banchi, così da assicurare il necessario distanziamento. Ripristinato anche il canonico orario: dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

Permangono ovviamente le misure di sicurezza previste nell’ambito della gestione della fase 2 dell’emergenza Covid. La decisione, concertata con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori del mercato in un incontro tenutosi martedì, è stata formalizzata con un’ordinanza ad hoc.

“C’è grande volontà da parte dell’amministrazione comunale nel far riprendere l’economica del mercato settimanale e assicurare il servizio a cittadini e visitatori, garantendo pienamente la salute degli operatori e di tutti i suoi utenti –spiega l’assessore alle Attività produttive Emanuela Palmisani – In questa particolare fase è imprescindibile un atteggiamento prudente e rispettoso di tutte le prescrizioni governative e regionali in vigore. Sì alla ripresa del mercato ma in completa sicurezza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’invito dell’Amministrazione comunale è a non creare assembramenti e a rispettare fedelmente tutte le indicazioni, indossando mascherina e guanti monouso, oltreché ad osservare il necessario distanziamento tra le persone.