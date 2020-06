Sabaudia, nuovi orari per i locali e gli esercizi pubblici: l'ordinanza del Comune

Nuova ordinanza del Comune di Sabaudia per disciplinare gli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e delle attivitò artigianali con consumazione sul posto. Fino al prossimo 18 giugno, ferme restando le misure governative e regionali in vigore, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie e pasticcerie ed esercizi commerciali affini potranno restare aperti al pubblico: venerdì, sabato e domenica dalle 5,30 fino alle 1,30 del giorno successivo; dal lunedì al giovedì dalle 5,30 fino alle 00,30 del giorno successivo.

Si tratta di orari validi sia per la somministrazione sia per l'asporto. "L’ordinanza sindacale - spiegano dall'amministrazione - vuole dare un ulteriore impulso al graduale ritorno alla normalità della cittadinanza, offrendo i servizi a cittadini e visitatori e agevolando al contempo la fase di ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con consumazione sul posto. Il provvedimento rappresenta una fase di sperimentazione atta per l’appunto a verificare la fattibilità di una proroga degli orari di apertura (di qui la validità solo al prossimo 18 giugno), nel rispetto delle misure ancora in vigore di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19.