Sabaudia, al via il programma di prevenzione del Comune: visite mediche gratuite

Al via il programma di screening promosso dal Comune di Sabaudia, nell’ambito del protocollo di intesa siglato con Asl Latina, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina e con il Parco Nazionale del Circeo. Da novembre 2019 e fino a dicembre 2020, verranno effettuate una serie di visite mediche gratuite finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione, in parte promosse interamente dal Comune, in parte svolte in collaborazione con le suddette istituzioni e con medici e associazioni di volontariato.

Il primo appuntamento, promosso dal Comune, è in programma nelle giornate di 22 e 29 novembre: il dottor Antonio Coluzzi, medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia di PBS – Percutaneous Bianchi System, sottoporrà i pazienti ad opportuna visita medica e ad esame baropodometrico per valutare postura ed eventuali patologie legate al piede, con particolare riferimento ad alluce valgo e dito a scatto. Le visite verranno effettuate dalle 14 alle 18 presso i locali di via Conte Verde messi a disposizione dalla Asl, previa prenotazione al numero 0773-514223 dalle 9.00 alle 12.00.

Dicembre, invece, sarà il mese dedicato all’udito, con le visite effettuate dalla dottoressa Giovanna Volpicelli dello Studio Audiologico Il Tuo Udito, anche questo interamente promosso dall’Amministrazione comunale. A breve tutti i dettagli per la prenotazione. Nei prossimi mesi poi si affronteranno screening su: patologie del cavo orale, diabete, melanoma e malattie della pelle, patologie cardiovascolari, del collo, legate a carotide, aorta, tiroide, osteoporosi, cadute e stili di vita.

“Il programma di screening intende promuovere la consapevolezza di come la prevenzione favorisca la diagnosi precoce di malattie in fase asintomatica, consentendo l’eventuale intervento terapeutico atto a interromperne o rallentarne il decorso”, commentano Daniela Iozzino e Luca Danesin, rispettivamente delegato del sindaco per gli screening e delegato comunale alla Sanità.

“Il nostro obiettivo, in linea con il programma elettorale di Cittadini per Sabaudia, è quello di una città con un progetto di salute rivolto a tutta la cittadinanza, secondo programmi razionali basati sui bisogni di giovani, adulti, anziani, donne e disabili – commenta il sindaco Giada Gervasi – Questa programmazione di screening è il primo passo concreto, reso possibile grazie al lavoro intrapreso già mesi fa dall’allora assessore Ennio Zaottini, proseguito egregiamente dai delegati Iozzino e Danesin, nell’ambito del protocollo di intesa siglato dal Comune con Asl Latina, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Latina e Parco Nazionale del Circeo. Fondamentale è e sarà il contributo che stanno offrendo e offriranno a titolo volontario, medici e associazioni del territorio, ai quali va il mio più sentito ringraziamento”.