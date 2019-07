Sabaudia "smart city": al via l'opera di rigenerazione e riqualificazione urbana

Ricognizione e riqualificazione delle aree di interesse socio-ecnomico e ambientale. La Giunta comunale di Sabaudia ha approvato un atto di indirizzo, che rappresenta il passaggio fondamentale per individuare le linee guida delle opere di urbanizzazione. Due le fasi di attività. La prima, da portare a termine entro 30 giorni, attiene alla verifica dello stato di adempimenti relativi alle convenzioni con il Comune per i piani di lottizzazione, alla ricognizione dello stato dei Ppe e delle aree industriali, artigianali e agricole del territorio.

La seconda fase riguarda invece l’individuazione di ambiti per interventi di rigenerazione e riqualificazione, di nuove opere di urbanizzazione e servizi per la collettività e di aree e spazi per la comunità per attività sociali, sportive e culturali, da espletare in circa 90 giorni. Il documento programmatico approvato in Giunta sarà fondamentale anche per verificare la presenza di manufatti abbandonati nelle zone rurali che, se rigenerati e riqualificati, potrebbero garantire opportunità di sviluppo economico.

“Questa delibera - afferma il sindaco Giada Gervasi - è un passaggio decisivo che conferma la nostra visione precisa di Sabaudia come smart city, città intelligente e sostenibile. Il nostro obiettivo è quello di recuperare per valorizzare e ridare vita a luoghi che fino ad oggi rappresentano lo spettro di un passato senza futuro”. “La delibera rappresenta un atto storico per Sabaudia – commenta l’assessore all’urbanistica Innocenzo D’Erme – permetterà una pianificazione strategica che coinvolgerà l’intera comunità nell’ottica di uno sviluppo concreto delle potenzialità del territorio attraverso tappe precise e puntuali. Inoltre il documento programmatico fornirà l’opportunità di uno studio approfondito dei rapporti tra l’Ente ed i Consorzi. Lo scopo generale della Delibera è proprio quello di avere una conoscenza per la riqualificazione di alcune zone della città delle dune che passa anche per un incremento della ricettività sul territorio”.