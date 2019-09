Sabaudia, scuole chiuse: sindaco e dirigenti incontrano genitori ed insegnanti

Un incontro con i genitori e gli insegnanti al fine di fare il punto della situazione dopo la chiusura, subito dopo il rientro in classe al termine delle vacanze, delle scuole a Sabaudia.

Ad indire gli incontri lo stesso sindaco Giada Gervasi, insieme al capo settore -servizi ai cittadini- Fabio Minotti e ai dirigenti scolastici. L’obiettivo è appunto quello di fare il punto della situazione e illustrare le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale alla decisione di interdire le attività nei diversi plessi scolastici del territorio

Tre gli appuntamenti in programma per la mattinata di sabato 21 settembre:

- ore 9:00 presso il Palazzetto “A. Vitaletti” in via Conte Verde a Sabaudia (per tutti i genitori e gli insegnanti dei plessi dell’I.C. Cencelli di Sabaudia centro e Mezzomonte);

- ore 10:30 presso Centro aggregazione di Bella Farnia, in via Litoranea (per tutti i genitori e gli insegnanti dei plessi I.C Cencelli e I.O Giulio Cesare di Borgo San Donato);

- ore 12:00 presso Centro aggregazione ex scuola rurale di Borgo Vodice, in via Canonica (per tutti i genitori e gli insegnati dei plessi I.C. Cencelli e I.O Giulio Cesare di Borgo Vodice);

Insieme al primo cittadino interverranno: il Comandante della Polizia Locale Alessandro Leone, i consiglieri di maggioranza e gli assessori.