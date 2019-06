“L’Infinito” di Leopardi, studenti di Sabaudia vincono a Recanati: premiati dal sindaco

Hanno ricevuto anche attestati di riconoscimento dal sindaco di Sabaudia Giada Gervasi gli alunni dell’Istituto Comprensivo Valentino Orsolini Cencelli che si sono distinti vincendo il concorso nazionale dedicato ai duecento anni de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia nell’aula consiliare del Comune.

il primo cittadino ha voluto complimentarsi con i giovani, il corpo docente e il dirigente scolastico Marco Scicchitano, per il proficuo lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico che ha portato gli studenti a raggiungere un così alto risultato.

L’Istituto Cencelli è stato protagonista a Recanati conquistando, per la categoria scuole secondarie di I grado, il premio con la performance “Il tutto oltre la Siepe”, un dialogo tra un giovane Leopardi e un ragazzo dei nostri tempi. Il frutto di un’attività congiunta e sinergica, sotto lo sguardo attento dei docenti, è stato rappresentato al meglio sul palco della piazzuola del Sabato del Villaggio dagli studenti della scuola di Sabaudia che hanno incantato di nuovo la platea, questa volta quella dell’aula consiliare, recitando i versi dei celebri componimenti “A Silvia” e “L’Infinito”. I giovani hanno anche intrattenuto con il primo cittadino considerazioni sul “loro infinito” fornendo una chiave di interpretazione quanto mai moderna ed attuale.

“Le riflessioni che mi consegnano questi ragazzi sono la dimostrazione che la cultura rappresenta il ponte che collega i fondamenti del nostro passato alla capacità di costruire il futuro. La loro bravura e il loro impegno è segno tangibile dello stimolo quotidiano svolto dagli insegnanti che li hanno guidati in questo percorso di crescita culturale ed emotiva. L’Amministrazione comunale avanzerà una richiesta di Encomio per l’Istituto O. Cencelli in segno dell’importante lavoro svolto e il significativo riconoscimento ottenuto a livello nazionale”, ha commentato il sindaco Giada Gervasi.

“E’ una grande emozione - ha dichiarato il dirigente scolastico - aver conseguito questo risultato specialmente in un concorso dedicato a una delle anime più nobili della poesia italiana. I nostri ragazzi hanno colto la profondità dei temi leopardiani a testimonianza che i grandi testi superano ogni confine temporale. Siamo orgogliosi di aver portato alla ribalta nazionale il nome di Sabaudia”.