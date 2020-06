Sabaudia, parcheggi a pagamento in centro e sul lungomare: le tariffe dall’8 giugno

Da lunedì 8 giugno, e fino all’8 dicembre, sono in vigore a Sabaudia le nuove tariffe per il pagamento dei parcheggi nelle aree di sosta appositamente individuate, così come previsto dalla delibera di Giunta comunale.

A fornire il quadro generale l’Amministrazione comunale. La tariffa resta invariata a 1 euro l’ora per la sosta delle autovetture nel centro urbano e sul lungomare, sia nei giorni feriali che in quelli festivi; 50 centesimi per la mezz’ora. Il biglietto per la sosta dei camper è di 1,50 euro l’ora. Il ticket giornaliero per il lungomare, invece, è di 8 euro, con possibilità di acquisto di un biglietto settimanale per non residenti al costo di 35 euro.

Sono previste diverse modalità di abbonamento (che andrà esposto sui veicoli in sosta):

- abbonamento annuo per una targa per residenti nel Comune di Sabaudia che hanno già autocertificato e/o documentato l’avvenuto pagamento personale o quale componente di nucleo familiare della Tari per l’anno 2018 ed annualità pregresse oppure a quanti vorranno richiedere ex novo l’abbonamento con gli stessi presupposti: 30 euro.

- abbonamento annuo per una targa per residenti nel Comune di Sabaudia: 50 euro.

- abbonamento annuo per una targa da riservare ai non residenti ma iscritti al ruolo Tari. che hanno già autocertificato e/o documentato l’avvenuto pagamento personale o quale componente di nucleo familiare della Tari per l’anno 2018 ed annualità pregresse oppure a quanti vorranno richiedere ex novo l’abbonamento con gli stessi presupposti: 90 euro.

- abbonamento annuo per una targa per non residenti ma iscritto a ruolo Tari: 150 euro.

- abbonamenti mensili per i non residenti per ogni targa: 90 euro.

- abbonamento quindicinale non residenti per ogni targa: 65 euro.

- abbonamento annuo altri Enti pubblici e/o Forze Armate e/o associazioni di categoria previa formalizzazione di apposito atto di intesa: 50 euro.

- abbonamento annuo per lavoratori occupati in attività con sede nella zona A del Comune di Sabaudia che potranno parcheggiare solo nella zona A: 50 euro.

- abbonamento annuo per lavoratori occupati in attività con sede nella zona B del Comune di Sabaudia che potranno parcheggiare solo nella zona B: 50 euro.

“Considerate l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le gravissime ripercussioni socio-economiche sulle fasce più deboli della popolazione - spiegano dal Comune -, la Giunta, nell’ambito del progetto ‘Sabaudia Solidale’, ha deliberato un sussidio economico pari all’importo dovuto per l’abbonamento a quelle famiglie e/o singoli che, già appositamente valutati dai Servizi Sociali, hanno dimostrato di trovarsi in una situazione di disagio economico. Nella fattispecie, tutti coloro che hanno avuto diritto a pacchi spesa e buoni spesa o sono risultati idonei per il contributo regionale straordinario per i canoni di locazione (diverso da quello ordinario che ogni anno la Regione Lazio eroga) avranno diritto all’abbonamento gratuito per una automobile: basterà recarsi presso il Centro Saudia e dare il proprio nominativo, gli addetti effettueranno il controllo in base alle liste ricevute dal Comune di Sabaudia.

Gli abbonamenti

Dal 3 giugno è attivo il servizio per il rilascio degli abbonamenti presso gli uffici della ditta S.I.S. (Segnaletica Industriale Stradale) sita in via Carlo Alberto 95, al Centro Saudia. Gli uffici resteranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 16.30. “Si precisa - prosegue l’Amministrazione - che gli abbonamenti potranno essere rilasciati solo dopo l’avvenuto pagamento delle somme dovute – da effettuarsi con versamento su conto corrente postale n.13790068 o in alternativa Iban IT84I0760103000000013790068 intestato a S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. riportando nella causale la tipologia di abbonamento, il Comune e la targa dell'autovettura per cui ottenere l’abbonamento – e presentazione della documentazione e delle autocertificazioni (laddove necessarie) scaricabili dalla home page del sito istituzionale del Comune di Sabaudia”.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e le prescrizioni adottate a tutela della sicurezza pubblica, la documentazione ed il versamento potranno essere trasmessi anche all’indirizzo mail: sabaudia@sispark.it e Pec: sis.sabaudia@pec.it in modo da evitare il più possibile assembramenti presso il locale. La ditta si occuperà poi di trasmettere formale comunicazione (mail e Pec) con la quale avvertirà dell’avvenuta predisposizione dell’abbonamento. Solo da quel momento l’utente potrà recarsi presso gli uffici di Via Carlo Alberto 95 per ritirare l’abbonamento.

Precisazioni

Dal Comune ricordano che tutti coloro che nel 2019 hanno acquistato un abbonamento non dovranno ripresentare l'autocertificazione/documentazione Tari che è necessaria unicamente per chi intende acquistare un abbonamento ex novo o per coloro che non hanno certificato la Tari nel 2019 e che ora intendono acquistare l’abbonamento a tariffazione ridotta.

Tutti i dettagli e i documenti sono reperibili e scaricabili dalla home page del sito istituzionale del Comune di Sabaudia al link https://bit.ly/2UcpNrP. “È opportuno precisare, infine - conclude l’Amministrazione-, che la decisione di posticipare all’8 dicembre il termine di validità della sosta a pagamento, è relativa unicamente all’esigenza di garantire il rispetto del contratto in essere tra il Comune e la ditta S.I.S., il quale stabilisce in sei mesi il periodo di validità delle strisce blu".

Le zone

Le zone A e B individuate negli abbonamenti corrispondono a:

Zona A – Lungomare Pontino e adiacenze, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, valida sia la sosta oraria che gli abbonamenti senza limite di orario: Strada Lungomare dalla strada di accesso Via della Lavorazione zona Bufalara Km. 20+900 al Km.36+280 Torre Paola; Area antistante la caserma Piave (Marina Militare); Via Principe di Piemonte dal Ponte Giovanni XXIII fino all’incrocio con via Conte Rosso; area a parcheggio su Via Caporal A. Tortini prospiciente l’ingresso della Caserma CO.MA.CA. (con validità solo nei giorni di sabato, domenica e festivi).

Zona B – Centro Urbano, dalle ore 07:00 alle ore 24:00:

- Piazza Mafalda di Savoia (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti senza limite di orario);

- Area ex Brigantino (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti senza limite di orario);

- Piazza Circe (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta);

- Corso Vittorio Emanuele II (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta);

- Via Duca della Vittoria (zona15), (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta);

- Corso Vittorio Emanuele III (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta);

- Via Carlo Alberto (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta);

- Piazza Oberdan (valida sia la sosta oraria, che gli abbonamenti per la 1^ ora di sosta).