Il progetto per l'estate di Sabaudia: un trenino turistico ecosostenibile

Il Comune di Sabaudia pensa a un servizio di trasporto pubblico ecosostenibile per l'estate. Il progetto è quello di un trenino turistico che possa promuovere e valorizzare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della città e al contempo incentivare forme di mobilità alternativa per fini ricreativi. L'amministrazione ha quindi pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di proposte e di manifestazioni di interesse per il nuovo servizio.

L'idea è quella di attivare il progetto dal 1° luglio prossimo fino all'8 settembre. Il ticket per usufruirne potrà essere gratuito per gli ospiti delle strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa, per i bambini di età inferiore ai 12 anni e per gli over 70.

Tre invece i percorsi previsti per il trenino ecosostenibile: quello turistico-ricreativo diurno con 13 fermate; serale con 7 fermate; enogastronomico con itinerari verso gli agriturismi che hanno aderito. Tutti con capolinea in piazza Mafalda di Savoia. L’intenzione è quella di fornire un servizio alternativo ai turisti che possono in questo modo conoscere in maniera più approfondita del territorio dando visibilità alle strutture ricettive e favorire la promozione dei prodotti enogastronomici tipici.