La Sacra rappresentazione di Maenza sbarca alla Mostra del cinema di Venezia

L'associazione Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo di Maenza sarà presente, con una delegazione, alla 76a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Appuntamento domani, martedì 3 settembre, in occasione della presentazione del Video catechismo della Chiesa Cattolica, presso l'hotel Excelsior.Si tratta di un'opera multimediale che traduce in immagini le pagine dell'Antico e Nuovo Testamento. Un kolossal, suddiviso in 46 capitoli e tradotto in tutte le lingue del mondo, prodotto dalla Libreria Vaticana e dalla CrossinMedia Group, con la regia di Gjon Kolndrekaj, e che vede come protagonista l'Associazione Sacra Rappresentazione di Maenza.

Negli ultimi 20 anni l'associazione maentina si è distinta sulla scena nazionale per la spettacolarità e la professionalità della performing art realizzata, notorietà che le ha permesso di essere scelta dal regista per prestare al Video catechismo i volti dei suoi figuranti, i quali, indossando i pregiati costumi confezionati per l'Associazione dalle mani del costumista Benito Trichei, hanno interpretato i personaggi dell'Antico e Nuovo Testamento. Tra le location del Videocatechismo c'è anche Maenza, con i suoi luoghi più suggestivi.

Un progetto impegnativo, dalla durata di cinque anni, perseguito dall'Associazione con grande impegno e tenacia, che sta regalando numerose soddisfazioni, come ad esempio la partecipazione agli eventi organizzati a margine della Mostra del Cinema di Venezia.