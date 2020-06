San Felice Circeo: revocato il divieto di balneazione. Le regole per andare in spiaggia

Revocato il divieto di balneazione a San Felice Circeo. E’ stato approvato il piano di salvamento collettivo dall’Ufficio circondariale marittimo di Terracina e revocata l’ordinanza sindacale che vietava la balneazione sul litorale. Ieri, 15 giugno, il sindaco Giuseppe Schiboni infatti ha firmato l’ordinanza di revoca ed emanato le disposizioni per il litorale che saranno in vigore per tutta l’estate.

In particolare, il provvedimento richiama tutte le norme anticontagio da covid-19 e soprattutto ribadisce l’obbligo di distanziamento sociale secondo le regole della Regione Lazio e dei relativi protocolli di sicurezza. Il provvedimento interessa sia le spiagge in concessione che quelle libere ed è entrato in vigore ieri e permetterà, spiegano dal Comune, “un uso ordinato della costa”.

“Sulle spiagge libere – prosegue l’Amministrazione - si potrebbe accedere attraverso uno strumento di prenotazione (app dedicata) e gli operatori del gruppo Comunale di Protezione Civile o un servizio di steward saranno presenti sul litorale per il controllo del distanziamento sociale e per evitare assembramenti”.

Intanto ieri in adesione al finanziamento del Ministero dell’Intero relativo alle spiagge sicure il sindaco Schiboni ha trasmesso alla Prefettura il progetto che consisterà sul pattugliamento delle spiagge per la prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione che, una volta approvato, sarà attivo dal primo luglio e fino al prossimo 30 settembre.