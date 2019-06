San Felice Circeo, riprese con Cristina Comencini per il film “In buona compagnia”

Ciak si gira a San Felice Circeo con Cristina Comencini. Era presente questa mattina nell'area delle Batterie all'ombra della Maga Circe la troupe cinematografica diretta dalla regista romana e impegnata nelle riprese di alcune delle scene del nuovo film "In buona compagnia”.

La scelta della location è arrivata dopo diversi sopralluoghi promossi dalla Latina Film Commission, la società della provincia di Latina, e del responsabile della produzione della società Lumiere di Milano, Alessandro Calosci.

I lavori sono iniziati già alle prime ore del mattino con il set che, con le difficoltà della montagna, è stato allestito anche grazie al supporto del Comune di San Felice Circeo e della Capitaneria di Porto Terracina che nei giorni scorsi avevano espresso il proprio nulla osta a girare le scene in un'area pregiata del territorio e la concessione dello spazio di mare. La stessa Cristina Comencini, prima da mare e poi da terra, nei giorni scorsi aveva verificato i luoghi e dato l’ok per girare le scene del film che vede protagonista Giovanna Mezzogiorno.

Rino Piccolo, responsabile della Latina Film Commission che ha curato anche tutta la logistica sul territorio, ha sottolineato che la scelta del Circeo è stata preferita a tante altre località di mare viste nelle scorse settimane e che per ambientazione e territorio rispondevano pienamente alla sceneggiatura del film.

Soddisfatto il sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni che ha sottolineato il prezioso lavoro svolto dalla troupe in un'area ambientale pregiatissima. "L'attenzione mostrata all'ambiente incontaminato – ha detto Schiboni – da tutto il personale impiegato dimostra come il nostro territorio possa essere impiegato e sfruttato nel miglior modo. Non posso poi non ricordare come attività di questo genere possano aiutare lo sviluppo turistico in termini di promozione e divulgazione. Importante anche la presenza in questi giorni della produzione che ha soggiornato nelle nostre strutture, dando così un contributo economico significativo al Circeo".