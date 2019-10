San Felice Circeo alla finale di “Eurogames”: su Canale 5 la sfida per la vittoria

C’è San Felice Circeo a rappresentare l’Italia nella finale di Eurogames, il programma in onda ogni giovedì sera su Canale 5.

L’ultima puntata della grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières, andrà in onda il 24 ottobre come sempre in prima serata. Al timone Ilary Blasi con Alvin, mentre a supervisionare sulla regolarità dei giochi ci saranno sei arbitri guidati da Jury Chechi.

Le sei squadre che si sono qualificate per la finalissima e che si contenderanno la vittoria sono: San Felice Circeo (Italia); Monaco (Germania); Creta (Grecia); Varsavia (Polonia); San Pietroburgo (Russia); Jaca (Spagna).

Appuntamento fisso con il classico Fil Rouge (la cui classifica verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (i concorrenti dovranno correre all’interno di una palla trasparente e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata di 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia). Nell’ultimo appuntamento di giovedì 24 ottobre i concorrenti si sfideranno in sei prove, scelte tra quelle che hanno caratterizzato questa edizione, e solo per una di queste potranno giocare il jolly, che raddoppierà il punteggio ottenuto in quella sfida.