San Felice Circeo, fissati gli orari di chiusura dei locali. Alcolici da asporto fino alle 20

Fissati gli orari di apertura e chiusura dei locali anche a San Felice Circeo. Ieri, 11 giugno, il sindaco Giuseppe Schiboni ha firmato l’ordinanza (leggi qui) che assorbe le indicazioni regionali dell’ordinanza del 29 maggio 2020 e fissa gli orari delle attività commerciali in sede fissa e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il primo cittadino ha definito gli orari per le varie attività in relazione anche alla stagione estiva ormai alle porte. Come si legge nel provvedimento il commercio al dettaglio, le attività artigianali, quelle di servizi alla persona e le agenzie di viaggio immobiliari potranno restare aperti dalle 7 del mattino all’1.30 di notte. Mentre le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) potranno restare aperte anche per il servizio di asporto e consegna a domicilio dalle 5 alle 2 del giorno successivo.

Per tutti ci sarà un limite per la vendita delle bevande di tipo alcolico da asporto sopra i 5 gradi, per evitare bivacchi e assembramenti in aree pubbliche; attività che sarà consentita fino alle 20. Con l’ordinanza si disciplinano anche gli orari del trasporto pubblico locale che potranno essere estesi fino alle 02.

“Tutti le attività commerciali - conclude il Comune di San Felice Circeo - saranno tenute ad osservare il protocollo di sicurezza per limitare il rischio contagio secondo le schede tecniche allegate all’ordinanza regionale n. 46 del 05 giugno scorso”.