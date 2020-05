San Felice Circeo, stagione balneare al via ma solo per prendere il sole: vietato il bagno in mare

A San Felice Circeo spiagge aperte e accessibili, ma solo per prendere il sole e fare sport. Vietato tuffarsi in mare. Il sindaco Giuseppe Schiboni ha firmato l'ordinanza che vieta di fare il bagno per mancanza del servizio di salvamento.

"Le regole rigide contenute nell'ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina in tema di sicurezza balneare non permettono di agire diversamente" spiega l'amministrazione. E quindi il primo cittadino ha messo nero su bianco il divieto. Un'ordinanza che di fatto vieta su tutto il lungomare del Circeo di fare il bagno. Un divieto che vale al momento per le spiagge libere e anche per quelle in concessione che, a seguito dei ritardi del lockdown, non hanno avuto modo di organizzarsi con il relativo servizio.

Al mare ci si potrà andare dunque solo a prendere il sole e naturalmente a fare sport individuale. Restano naturalmente vietati gli assembramenti per le disposizioni anti covid e non si potrà fare sport di squadra. "Inoltre, confidando sulla responsabilità dei singoli - spiega ancora l'amministrazione - dovranno essere garantite anche le regole sul distanziamento sociale tra ombrelloni, lettini, attrezzature e le persone".