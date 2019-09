Le meraviglie del Circeo in mostra su Rai Tre: San Felice partecipa al Borgo dei Borghi

E' andata in onda ieri sera, domenica 22 settembre, la puntata del Borgo dei Borghi di Rai Tre che ha mostrato le bellezze di San Felice Circeo, il comune pontino in gara, con altri 60 comuni, per diventare il borgo più bello d'Italia. I telespettatori hanno potuto così ammirare stradine caratteristiche del paese, il mare, il promontorio, le grotte ascoltando storie e aneddoti anche dalla voce dei cittadini che la viviono.

Le riprese sono state effettuate nel mese di luglio. Ora è possibile votare per San Felice fino alla mezzanotte del 17 ottobre prossimo collegandosi al sito internet www.rai.it/borgodeiborghi e seguendo la procedura di voto dopo la relativa registrazione a Raiplay.