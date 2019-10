Nuovi set a San Felice Circeo: si girano le serie Medical Report e Skam Italia

San Felice Circeo continua ad attrarre produzioni cinematografiche e televisive da tutto il Paese e negli ultimi mesi i ciak si sono intensificati anche grazie al meticoloso lavoro della Film Commission di Latina. Dalla Lumiere Film, con il film di Cristina Comencini “Tornare” in concorso in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma, la Groenlandia film con il film “L’isola delle rose” del regista Sidney Sibilia ispirato ad una storia vera, la Bibi film con il film “Maledetta primavera” opera prima della regista Elisa Amoruso utilizzando l’incantevole Torre Paola, fino ai lavori di questi giorni della Lux Vide per una nova Serie tv in prima serata per RAI 1 intitolata “Medical Report” del regista dei Cesaroni e Gomorra Ciro Visco, con gli attori Silvia Mazzieri e Pierpaolo Spollon, e la fortunatissima serie Skam Italia della Cross Productions, su TIMVision.

“Solo l’inizio di un grande filone che ha preso piede nel circuito audiovisivo nazionale - spiega il direttore della Film Commission Rino Piccolo - Tante le caratteristiche storiche e paesaggistiche ancora da esplorare; dalla scoperta dell’Uomo di Neanderthal, le torri medioevali, il Parco nazionale, il centro storico, le numerose grotte sul mare, la mitologia di Ulisse prediletta dai documentaristi delle tv tematiche nazionali ed internazionali. Il cinema delle grandi produzioni si affaccia sempre di più alla nostra provincia, grazie alla vicinanza con il centro di produzione romano, ad un'efficente assistenza logistica e tecnica, all’opportunità di costi competitivi degli studi della Film Commission e alla diversità di bellezze paesaggistiche. Infatti proprio qulche giorno fa, con Checco Zalone abbiamo simulato di essere in Libia mentre effettuavamo le riprese a Latina del suo ultimo film “Tolo Tolo”.

Per fronteggiare alla crescente richiesta di utilizzo delle location pontine, in questi giorni la Film Commission proprorrà un protocollo d’intesa alle società storiche del cinema italiano Cinetecnica e Panalight.