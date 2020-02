Sanremo 2020, Giordana Angi dopo il Festival: “È stato un onore. Ora si riparte"

“Grazie Sanremo. È stato un onore. Ora si riparte”: si è chiusa l’intensa settimana del Festival anche per Giordana Angi. Un Festival che dal punto di vista della classifica - 20esimo posto per lei - non ha premiato la giovane artista pontina di adozione che ha potuto comunque contare sul forte seguito del suo pubblico che l’ha sostenuta anche in questa avventura sanremese.

Alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston tra i Big, - sei era presentata al Festival tra le Nuove Proposte nel 2012 - Giordana Angi ha confermato le sue incredibili doti compositive ed interpretative. Dotata di un timbro inconfondibile ha portato a Sanremo il brano “Come mia madre”, una canzone profonda dedicata alla mamma che ha emozionato.

Ma ora, chiusa la parentesi del Festival di Sanremo, Giordana Angi vuole tornare a fare musica e attraverso i social lancia un messaggio ai suoi tanti fan che l’hanno seguita anche in questa settimana. “Grazie Sanremo. Ultime foto di una settimana in cui c’ho messo l’anima. È stato un onore. Ora si riparte. Nuova musica. Grazie a tutti per il sostegno” scrive su Instagram.