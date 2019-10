Dal Marocco a Cipro e alla Cina: il tour degli sbandieratori di Cori a ottobre

Reduci nel mese di febbraio da Betlemme, dove hanno organizzato la firma del Patto d’intento per il Gemellaggio con la Città di Cori e la partecipazione al Festival Internazionale del Teatro di Bucarest nel mese di luglio, il gruppo degli sbandieratori di Cori si sta preparando per nuove importanti trasferte tutte concentrate nel mese di Ottobre.

Dal giorno 8 al 12 una squadra composta da 15 elementi sarà impegnata nel Festival Internazionale delle Arti Popolari che si svolgerà nella città di Zagora, nella parte meridionale del Marocco situata nei pressi della valle del Draa a ridosso del deserto del Sahara. La formazione di Cipro riconfermata dopo i successi del 2017 e 2018 parteciperà dal giorno 11 fino al giorno 20 alla 14°esima edizione del Festival Medievale di Ayia Napa, località turistica balneare dove è prevista la presenza di altre 10 nazioni.

Prestigiosa sarà anche la presenza degli ‘’Storici’’, dal 27 ottobre al 3 novembre, con una squadra di 13 elementi al Festival Internazionale di Wuzhen, in Cina, meglio conosciuta come “La città sull’Acqua” per i suoi splendidi canali in legno e denominata la Venezia d’Oriente. Il gruppo, selezionato in rappresentanza ufficiale dell’Italia, si esibirà attraverso i suoi suggestivi e antichi ponti e facendo ondeggiare le sue bandiere tra le affascinanti sculture in legno. Ultimo, ma non per importanza, l'atteso appuntamento programmato per il mese di dicembre in America Centrale che terrà il gruppo delle Contrade impegnato prima delle feste natalizie.

Grandi soddisfazioni per il presidente Luigi Civitella, per il suo vice Mario Afilani e per tutto il consiglio direttivo. Risultati che rappresentano il frutto di un duro lavoro, motivo di orgoglio per tutta la comunità. L’associazione ha riaperto come ogni anno l’iscrizione al progetto “Creatività Giovani”, iniziativa di carattere formativo volta ad educare giovani e adolescenti nell’antica arte del maneggio della bandiere di ‘’Scuola Corese’’ trasmettendo loro le conoscenze storiche necessarie per apprendere ed eseguire i fondamentali di questa attività.