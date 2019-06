Sabaudia, in corso i lavori di manutenzione sulle passerelle in legno del lungomare

Lavori sul lungomare di Sabaudia dove sono iniziati gli interventi di ripristino per le passerelle di accesso all’arenile. Si tratta, spiegano dal Comune, di lavori di manutenzione straordinaria, che interessano altre due strutture in legno, per la riattivazione funzionale del camminamento fino al mare all’altezza delle discese denominate P8 e P17 (entrambe demaniali) in base al Pua vigente.

Le opere, per un totale di circa 40mila euro di investimento, riguardano la rimozione della struttura deteriorata e l’installazione del nuovo materiale in legno fino al ripristino completo della discesa. “La ditta incaricata spiega l’Amministrazione , che ha stimato in circa 2 settimane il tempo necessario a concludere l’opera, sta procedendo con gli interventi nelle ore notturne. Questo permette di non creare difficoltà al traffico veicolare e di procedere in modo più spedito alla conclusione del progetto. Inoltre altre 3 passerelle (P1, P5 demaniali e P20 comunale) sono tornate fruibili dopo gli interventi portati a termine in sinergia con i Carabinieri Forestali con cui è stato sottoscritto un protocollo d’intesa mentre stabilimenti balneari e chioschi sono stati incentivati a migliorare le discese in concessione alla luce della compensazione dei lavori prevista dalla nuova legge sulla Cosap”.

Intanto proseguono gli interventi per la realizzazione della passeggiata ciclopedonale sul lungomare: la struttura in legno esistente, relativamente al primo tratto oggetto dell'intervento, è stata completamente smantellata ed è iniziato il posizionamento della nuova staccionata che delimita il lato lago e il rifacimento del sottopiano, per poi proseguire con la massicciata e la nuova pavimentazione eco-compatibile. Il transito a doppia corsia resta limitato nei giorni e negli orari in cui vengono effettuate le opere. Il sabato e la domenica invece, unicamente se non ci sono interventi in corso, è possibile la sosta nelle apposite strisce blu.