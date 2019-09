Scuola, al via a Latina le Sezioni Primavera: iscrizioni aperte dal 30 settembre

Apriranno lunedì 30 settembre a Latina le iscrizioni alle Sezioni Primavera dedicate ai bimbi tra i 24 e i 36 mesi. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina Gianmarco Proietti che in un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’Amministrazione ha illustrato il nuovo servizio per i più piccoli.

“I bambini al centro - ha detto l’assessore Proietti nel video -; non è uno slogan, ma è qualcosa di costruttivo che stiamo mettendo in campo”.

Il servizio partirà in via sperimentale presso la Scuola dell’Infanzia comunale paritaria San Marco e presso la Scuola dell’Infanzia comunale paritaria Pio XII di Borgo Faiti e sarà destinato per ora a 30 bambini. Con l’avvio delle Sezioni Primavera il Comune completa il “sistema integrato 0-6” grazie al quale il Miur Social ha riconosciuto un contributo di 80mila euro che saranno investita nel miglioramento dei servizi nido-primavera-infanzia (arredo, giochi, formazione dei docenti).

Le modalità di presentazione della domanda per le Sezioni Primavera saranno identiche a quelle per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia; la procedura è completamente online sul portale dei servizi scolastici comunali www.apservice.it/pslatina. Ulteriori info saranno diffuse lunedì 30 settembre, dopo la pubblicazione dell'avviso.