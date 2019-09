Ventotene e l'Europa: al Seminario federalista i giovani di tutto il mondo

Si è concluso sull'isola di Ventotene il 38° Seminario di Formazione federalista a cui hanno partecipato 150 giovani studenti di tutto il mondo tra i quali, per la prima volta, anche un gruppo di ragazze e ragazzi provenienti dalla riva sud del bacino del Mediterraneo. Ha partecipato anche l'assessore regionale Lorenza Bonaccorsi, coordinatrice del gruppo di lavoro “Coesione economica e sociale” all’interno della Commissione Intermediterranea della Crpm - Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime.

“E’ un grande risultato – ha sottolineato la Bonaccorsi - del lavoro svolto dal gruppo che la Regione Lazio coordina insieme alla Regione francese dell’Occitanie. Avevamo posto infatti tra gli interventi principali del piano d’azione proprio l’allargamento alla riva sud del Mediterraneo della partecipazione al Seminario sul federalismo europeo che si svolge ogni anno a Ventotene, nell’isola in cui più di settant’anni fa Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il Manifesto di Ventotene. Quest’anno la larga rappresentanza di partecipanti ha sicuramente arricchito di interesse e di valore i tanti temi che hanno animato i sei giorni di dibattito. Per la Giunta Zingaretti è un motivo di grande orgoglio aver contribuito in questo modo a migliorare lo sviluppo e la coesione territoriale in Europa”.