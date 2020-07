Tim potenzia la banda ultralarga a Sermoneta: fibra ottica anche nel centro storico

Ulteriore impulso allo sviluppo della rete in fibra ottica a Sermoneta da parte di Tim, con la banda ultralarga anche nel centro storico e il potenziamento degli armadi già attivi. Quasi tutto il territorio è così raggiunto dall’internet veloce: un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da Tim e alla fattiva collaborazione con l’Amministrazione.

Prossimo step per il completamento della banda ultralarga a Sermoneta sarà la copertura in fibra ottica della zona di Doganella di Ninfa, sul confine comunale, in cui ricadono 5 armadi che sono serviti da una centrale che si trova nel territorio di Cisterna (e che pertanto distribuisce la rete su entrambi i comuni). Su questo aspetto Tim, viene spiegato attraverso una nota, “ha già avviato le relative attività di progettazione”.

“Gli interventi infrastrutturali sono stati effettuati da Tim nell’ambito di un più ampio programma concordato con Infratel da cui ha acquistato dorsali di fibra ottica passiva. Tim al riguardo intende sottolineare che gli interventi relativi all’accensione della rete in fibra ottica sono stati realizzati interamente dalla stessa società con propri investimenti diretti. L’abilitazione dei servizi ultrabroadband alle circa 3.000 unità immobiliari di Sermoneta avviene mediante tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet), cioè con la fibra ottica che raggiunge gli 11 armadi stradali presenti sul territorio comunale, e permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Mpbs a beneficio di cittadini, imprese e della stessa pubblica amministrazione. Recentemente Tim ha potenziato anche la capacità degli armadi situati nella piana, consentendo una maggiore disponibilità di collegamenti ai cittadini residenti nelle frazioni”.

Il completamento del piano di cablaggio consente inoltre di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalle connessioni domestiche, alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment. La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart Tv. Le imprese, inoltre, possono accedere al mondo delle soluzioni professionali sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla banda ultralarga. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come lo smart working, la unified communicationla videosorveglianza in Hd e i servizi di cloud computing per le aziende, come le applicazioni software as a service”.

“Siamo orgogliosi del fatto che Tim abbia recepito le nostre richieste di cablaggio del territorio comunale, a favore di famiglie, studenti, attività commerciali e imprenditoriali – spiega il Sindaco Giuseppina Giovannoli – ed ora l’obiettivo è rendere cablato tutto il territorio. Mai come durante il l’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, con la didattica a distanza, l’e-commerce e lo smart working, si è compresa la necessità di avere una linea internet veloce ed efficiente. Per questo l’Amministrazione è già al lavoro insieme a Tim per estendere la fibra anche nelle zone che ancora non sono servite, come Doganella di Ninfa, Tufette e altre zone rurali attualmente scoperte”.

“Siamo particolarmente felici di aver portato la banda ultralarga sul territorio di Sermoneta – dichiara Massimiliano Caputi, Responsabile Field Operations Lazio di Tim -. Questa importante iniziativa rappresenta un passaggio fondamentale per il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle località meno abitate della regione, ma che per il loro grande valore storico e culturale hanno l’esigenza di ‘vivere’ in rete al pari delle grandi città. E Sermoneta, con il suo affascinante borgo medievale e l’importanza che riveste in chiave turistica, merita questo salto di qualità. Un grande sforzo infrastrutturale che vedrà protagonista Tim anche in futuro a sostegno delle imprese e delle comunità locali”.