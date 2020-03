Concorsi pubblici a Sermoneta: il Comune assume impiegati e agenti di polizia locale

Concorsi pubblici al Comune di Sermoneta. L'amministrazione ha indetto un avviso per assumere tre agenti di polizia locale, tre impiegati amministrativi e due istruttori tecnici geometri, a tempo indeterminato e part time.

Dando seguito alle linee di mandato elettorale, il Comune sta procedendo al potenziamento della pianta organica prevista nel Piano Triennale del fabbisogno del personale approvato dalla giunta a gennaio, per migliorare e far crescere i servizi offerti ai cittadini, dando la possibilità a tutti i diplomati o laureati di partecipare alle prove selettive.

I partecipanti affronteranno due prove scritte e una prova orale sulle materie elencate sui bandi, già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo. Le domande, redatte utilizzando i moduli pubblicati sul sito web www.comunedisermoneta.it, potranno essere inviate entro e non oltre il 9 aprile 2020.

"Parità di accesso ai concorsi e trasparenza nelle procedure sono le linee guida di queste selezioni – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – L’amministrazione si è messa al lavoro fin dal suo insediamento per indire i concorsi che porteranno all’assunzione di ben otto nuovi dipendenti da inserire nell’organico del Comune, un'importante opportunità per tutti coloro che vogliano mettere a disposizione del Comune di Sermoneta il proprio entusiasmo, preparazione ed energie. Sermoneta vuole crescere e migliorare: per farlo ha bisogno di nuovo personale che possa portare valore aggiunto alla macchina amministrativa, supportando l’ottimo lavoro svolto finora dagli attuali dipendenti comunali".

"Vogliamo essere pronti a svolgere i concorsi non appena terminerà l’emergenza legata all’epidemia da coronavirus – conclude il sindaco – e procedere il prima possibile con le assunzioni, per potenziare i servizi e l’efficienza del nostro Comune, che nonostante sia sotto organico riesce a rispondere alle necessità della popolazione di Sermoneta".