Mara Labella ha sfatato il "mito" del macellaio uomo: da Sermoneta in diretta su Rai Uno

Sermoneta arriva su Rai Uno grazie a Mara Labella, presidente provinciale di Federcarni e unico membro femminile della nazionale italiana macellai. In diretta dal suo negozio di Sermoneta, davanti alle telecamere di Rai Uno, intervistata da Camilla Nata per Uno Mattina, Mara ha sfatato il “mito” del macellaio uomo, raccontando gli inizi del mestiere in un campo ancora considerato prettamente maschile e ha mostrato la sua maestria nella lavorazione carni.

“Da sindaco, ma soprattutto da donna non posso che essere orgogliosa di Mara - ha commentato il sindaco Giuseppina Giovannoli, che questa mattina ha partecipato come spettatrice alla diretta - delle sue collaboratrici e di tutte le donne che con costanza e determinazione realizzano i loro sogni. Sono felice anche di questa vetrina nazionale che ha regalato alla nostra comunità. Questa mattina ero lì anche io, per farle sentire tutto l’affetto di Sermoneta".