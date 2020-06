Rete 4 a Sermoneta con la trasmissione “Sempreverde” di Luca e Daniela Sardella

Approda anche a Sermoneta “Sempreverde”, il programma di Rete 4 condotto da Luca Sardella con la figlia Daniela, che ogni settimana fa tappa in località suggestive del nostro Paese per promuovere il Made in Italy e mostrare eccellenze paesaggistiche e agroalimentari.

Daniela Sardella è andata a spasso per il centro storico, visitando la cattedrale di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Michele Arcangelo, la loggia dei Mercanti, il belvedere e gli scorci più suggestivi del paese, con le tracce del passaggio dei Templari. Infine, il castello Caetani alla scoperta delle camere pinte, delle prigioni e della stanza da letto di Gelasio Caetani.

La puntata andrà in onda sabato 13 giugno tra le 13 e le 13.50. Una promozione importante per Sermoneta sulla tv nazionale, nell’ambito delle attività messe in campo dall’amministrazione comunale per rilanciare il turismo dopo i due mesi di lockdown, per far scoprire al visitatore non solo le bellezze storiche e architettoniche del paese, le vie, gli scorci e i nuovi ambienti del castello che fanno di Sermoneta un’attrattiva culturale di pregio, ma anche per gustare la cucina tradizionale sermonetana presso i ristoranti del borgo, nel pieno rispetto di tutte le misure anti contagio.