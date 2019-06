“Smart Factory e trasformazione digitale”: il convegno in Comune a Latina

Si terrà mercoledì 26 giugno nellaa sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina il convegno “Smart Factory e trasformazione digitale” . L’incontro, sostenuto da Fondimpresa, è organizzato da SEETI s.r.l., spin off dell’Università Tor Vergata di Roma, socio fondatore del Parco Scientifico e Tecnologico Pontino Technoscience San Raffaele, e ha l’obiettivo di fare il punto sulla quarta rivoluzione industriale, conosciuta come Industry 4.0.

"Le nuove scoperte tecnologiche stanno velocemente trasformando il nostro mondo in un sistema iperconnesso, dove la realtà fisica è strettamente collegata al mondo virtuale – ha affermato l’architetto Marcello Colosimo Amministratore Unico SEETI s.r.l – Siamo sempre più immersi in una rete di strutture diversificate, territoriali e virtuali, tra loro interconnesse che permettono di offrire servizi a distanza diffondendo sempre più l’utilizzo di Big Data, stampa 3D e di Robot Collaborativi ”.

I lavori inizieranno alle 16. Nel corso dell’importante incontro interverranno i maggiori esperti del mondo della formazione, dirigenti di grandi industrie nazionali (Unindustria) e internazionali (Cisco), relatori di grandi università (Tor Vergata, Roma Tre, San Raffaele Roma, Università della Calabria), di importanti istituti di ricerca come Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, Irccs San Raffaele Roma e consorzi di ricerca come Technoscience San Raffaele.

“In quell’occasione si palerà anche di Medicina Intelligente, Smart Medicine 4.0 - ci spiega il professor Augusto Orsini presidente fondatore del Parco Scientifico e direttore di Master Universitari 4.0 - Università San Raffaele di Roma - e verrà presentato il ‘Net - Ospital’, l’ospedale online di Technoscience, un network di ospedali organizzati su scala nazionale raccordati mediante una sofisticata piattaforma informatica per la pratica della medicina virtuale (telemedicina, teleconsulto, telerefertazione, teleconferenza, ecc)”. Verrà presentato anche lo “Smartsock Project”, il telemonitoraggio della malattia venosa cronica. Gli ingegneri del Parco faranno poi delle dimostrazioni in diretta online, anche in collegamento con vari centri d’Italia.

La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi si prega di comunicare la presenza a info@palinsestoperlinnovazione.it

