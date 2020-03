Flora Fusco spegne cento candeline e diventa sindaco di Sperlonga per un giorno

Oggi soffierà su cento candeline Flora Fusco, classe 1920, sperlongana doc e sarà anche sindaco per un giorno, titolo che le verrà consegnato dalla Giunta comunale.

Flora, o meglio zia Flora, come la chiamano tutti in paese, è nata nel centro storico di Sperlonga e ha vissuto una vita lunga un secolo facendo la sarta e occupandosi dei suoi quattro figli un maschio e tre femmine: Teresa e Antonietta sono divenute insegnanti ed hanno contributo nella formazione di diverse generazioni di sperlongani, mentre Franca e Domenico hanno intrapreso il percorso universitario diventati entrambi medici.

La sua memoria è piena di ricordi della storia di Sperlonga con la guerra e i soldati che saccheggiarono ogni luogo; un’epoca nella quale dove ancora non c’erano case ma soltanto prati incolti e strade non asfaltate e ci si muoveva soltanto a piedi o al massimo con un carretto. Ricorda ancora e racconta dei pescatori che rientravano a casa dopo una battuta di pesca e tiravano le barche sulla riva così e rievoca la festa patronale e le lunghe processioni sulla spiaggia.

Oggi dunque la festa sarà tutta per lei che, circondata dall’affetto dei figli, dei nove nipoti e degli otto pronipoti soffierà sulle candeline anche in compagnia del Comitato centro anziani e della Giunta comunale che per l’occasione la omaggerà del titolo di Sindaco per un giorno.