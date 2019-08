Sperlonga: una statua di sabbia e due palloni rossi giganti per l'uscita di "IT Capitolo Due"

Da Cervia a Trapani passando per Camaiore, Grosseto, Lecce, Rimini e Latina. Queste le location scelte per celebrare uno dei film più attesi del prossimo autunno: "IT Capitolo Due", nelle sale italiane a partire da giovedì 5 settembre. Dopo l’incredibile successo di ‘IT’, il film horror con il maggior incasso di sempre, gli amanti dell’horror si preparano quindi a vivere il capitolo finale diretto da Andy Muschietti.

Per celebrare l’uscita del film Warner Bros è stata realizzata un’iniziativa che comprende la realizzazione di una statua di sabbia di oltre 4 metri dedicata all’iconica figura di Pennywise, e una "domination" di sette spiagge con enormi palloni rossi "sospesi" lungo il litorale italiano, in onore dei sette componenti del "Club dei Perdenti". Da oggi visibile anche a Sperlonga, (Lido il Veliero).

L’attività parte da Cervia dove è stata realizzata una scultura dedicata al mutaforma Pennywise dall’artista Michela Ciappini, una delle migliori performer delle sculture di sabbia al mondo. Alla realizzazione dell’opera ha contribuito anche Antonio Molin, fondatore e artista di punta dell’Accademia della Sabbia, prima accademia nazionale dedicata alle sculture di sabbia. L’imponente ed inquietante scultura rappresenta il volto di Pennywise e la sua mano, dalla quale parte l’immancabile "palloncino" rosso, che per l’occasione è stato “raddoppiato” proprio ad indicare il secondo capitolo. È possibile ammirare l’opera presso il "Beach Stadium" nella spiaggia libera di Cervia.

Oltre a Sperlonga, dunque, altre sei spiagge distribuite per tutta la penisola saranno il palcoscenico di un simbolico tributo ai sette componenti del "Club dei Perdent"’, con due enormi palloni aerostatici rossi per ogni spiaggia, ancorati sul bagnasciuga dei rispettivi lidi, pronti a dominare le seguenti località: Cervia (Ravenna) Beach Stadium, presso la spiaggia libera; Rimini Beck Bay; Argentario (Grosseto) Riva del Marchese; Gallipoli (Lecce) Lido San Givoanni; Camaiore (Lucca) CocoBanana; San Vito Lo Capo (Trapani) Al Sabbione.