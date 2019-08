In spiaggia non si fuma: arriva la campagna di sensibilizzazione per i bagnanti

Si chiama #SpiaggiaSenzaCicche l’iniziativa che myblu® - il brand di sigaretta elettronica leader in Italia - ha ideato per sostenere i comuni che hanno adottato ordinanze smoke free e per sensibilizzare a mantenere il litorale pulito. Nella campagna nel Lazio sono state coinvolti i comuni di Latina e Ponza, oltre che di Anzio e Ladispoli.

“myblu®, il brand di sigaretta elettronica leader in Italia nelle tabaccherie - viene spiegato in una nota -, sostiene l’impegno dei Comuni del Lazio che hanno emesso ordinanze a favore di spiagge smoke-free e lancia una campagna di sensibilizzazione offline e online finalizzata a mantenere gli arenili puliti e ad adottare un comportamento rispettoso degli altri”.

Nelle quattro località balneari del Lazio le ordinanze “hanno il duplice obiettivo di tutelare la salute pubblica contro i rischi del fumo passivo e proteggere l’ambiente dalle migliaia di mozziconi lasciati sulle spiagge o gettati in mare. Fanno eccezione le sigarette elettroniche, che non rientrano nei divieti in quanto alimentate da liquidi di ricarica e non prevedono l’uso di filtri”.

Per questo, myblu® ha deciso di scendere in campo per dare il proprio contributo per mantenere le nostre coste pulite e garantire il rispetto dei bagnanti. La campagna avrà anche un importante impatto social sul tema più ampio dei mozziconi di sigaretta tradizionale, con una pagina dedicata (CLICCA QUI) e l’hashtag #SpiaggiaSenzaCicche: i bagnanti verranno sensibilizzati alle tematiche del rispetto ambientale attraverso i canali social di myblu® @blunationit ed invitati – tramite call-to-action – a dimostrare con post e Instagram stories, che verranno ricondivise, di aver contribuito a raccogliere anche in piccoli quantitativi eventuali mozziconi dalla battigia.

Per l’estate 2019 myblu ® si pone dunque l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei villeggianti italiani sull’importanza di attivare e perseguire comportamenti quotidiani, virtuosi e concreti, per il rispetto e la salvaguardia delle spiagge e delle coste.